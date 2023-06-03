الطقس : اجواء خماسينية وجافة ومغبرة

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان تكون الاجواء اليوم الخميس خماسينية حارة الى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ودافئاً ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2023/06/03: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وحاراً نسبياً الى حار ، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2023/06/04: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2023/06/05: يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر:

-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره و الرابعة عصراً.

- إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .