لازاريني يحذر من خطر انهيار الاونروا بسبب الازمة المالية ..

نيوريوك/وكالات/

حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" من خطر انهيار الوكالة والتبعات التي سيتركها هذا على الناس بما فيهم اكثر من نصف مليون طفل يذهبون الى مدارسها.

‬⁩ وقال لازاريني في تصريحات صحفية في نيويورك على هامش مؤتمر التعهدات ان الاونروا هي المنظمة الأممية الوحيدة التي تدير نظام مدرسي متكامل موضحا "ندق ناقوس الخطر ..الوضع القائم غير مستدام بأي شكل من الأشكال، ⁧‫والاونروا‬⁩ على حافة الهاوية واذا انهارت فان ذلك يعدد عقود من الانجازات التنموية التي حققها ملايين من لاجئي ⁧‫فلسطين‬⁩".

من جهتها اعلنت المتحدة اليوم الخميس عن تبرع بقيمة 153,7 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وذلك لدعم المساعدات الإنسانية والتنمية البشرية والحماية للاجئي فلسطين.

وأعرب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن شكره لهذا التبرع بالقول: "نحن ممتنون جدا للدعم المالي والسياسي طويل الأمد الذي تقدمه الولايات المتحدة ولشراكتها"، مضيفا: "هذا التبرع سيساعدنا على إبقاء أكثر من 700 مدرسة إضافة إلى 140 مركزا صحيا مفتوحة خلال الأشهر المقبلة.

وجددت الأونروا والولايات المتحدة إطار التعاون (اتفاقية الإطار) للعام 2023-2024، وذلك خلال حفل توقيع افتراضي هذا الأسبوع.

وتؤكد هذه الاتفاقية من جديد على التزام الولايات المتحدة بدعم الوكالة وولايتها وبدعم حقوق لاجئي فلسطين .

ويذكر ان اميركا قد تبرعت العام الماضي بحوالي 350 مليون دولار لميزانية الاونروا فيما قالت مصادر في واشنطن ان تخفيض المساعدات يشمل كافة المنظمات الاممية وليس الاونروا فقط.