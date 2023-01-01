الأونروا: نستطيع العمل لمدة شهرين فقط والدعم الاميركي أقل من العام الماضي ..

رام الله/ سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " اليوم الخميس، إنها تستطيع الصمود حتى شهر أغسطس المقبل بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة أن الأونروا تستطيع الصمود حتى شهر أغسطس المقبل بسبب الأزمة المالية ، ولكن يجب توفير التمويل لاستمرار عمل المنظمة حتى نهاية العام الجاري وتوفير رواتب 30 ألف موظف والاستمرار في تقديم الخدمات".

وناشد الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي بالعودة لدعم وكالة الغوث كما كانت في السابق(..) موضحا أن الأزمة المالية قد تنعكس على كثير من الأشياء التي تخص عمل الأونروا.

وبين أن العمل جارى لتجنيد الأموال لسد العجز الذي تعاني منه الأونروا خلال الفترة من شهر أغسطس حتى شهر ديسمبر.

وقال إن الإدارة الامريكية أبلغت الأونروا أن هناك تعهد بحوالي 150 مليون دولار ليصل مجموع ما قدمته واشنطن الى 200 مليون دولار هذا العام ، ولكنه أقل بحوالي 30% عن العام الماضي.

وبين أن الإدارة الامريكية تعتبر المانح الأكبر بالنسبة لوكالة الغوث ، معبرا عن أمله بأن تصل تبرعات أخرى للأونروا.

وقال إن مفوض الأونروا خلال تواجده في نيويورك عقد عشرات الاجتماعات مع وزراء خارجية العديد من الدول وممثلي الدول المانحة بمساندة الأردن وفلسطين ، من أجل تجنيد الدعم المطلوب، مؤكدا وجود اتصالات عديدة مع المانحين.

من المقرر أن يعقد يوم غد الجمعة مؤتمر الدول المانحة في نيويورك لبحث عدة قضايا أبرزها زيادة الدعم الدولي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا ".

وأعرب وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أنور حمام، صباح اليوم الخميس 1 يونيو 2023، عن أمله بأن يوفر مؤتمر المانحين كامل الدعم المالي لوكالة الأونروا.

وقال حمام في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن وكالة الغوث تعاني من عجز مالي يقدر بحوالي مليار وثلاثمئة مليون دولار، علما أن اجمالي ميزانية الاونروا لعام 2023 تقدر بمليار وستمئة مليون دولار.