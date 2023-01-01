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بعد 20 عاما من الاعتقال..الاحتلال يحتجز الأسير رأفت جنازرة لحظة الإفراج عنه

الخميس 01 يونيو 2023 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 20 عاما من الاعتقال..الاحتلال يحتجز الأسير رأفت جنازرة لحظة الإفراج عنه



رام الله/ سما/

قال نادي الأسير الفلسطيني، ان قوات الاحتلال تحتجز الأسير رأفت جنازرة (47 عامًا) من مدينة حلحول، لحظة الإفراج عنه من سجن "النقب"، وذلك بعد أن أمضى في سجون الاحتلال 20 عامًا.

وذكر نادي الأسير، أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من هذه السّياسة المتمثلة باحتجاز الأسرى فور الإفراج عنهم، ومؤخرًا تركزت بحقّ أسرى محافظة الخليل، علمًا أنّ الاحتلال انتهج هذه السّياسة بحقّ الأسرى المقدسيين بشكل أساس، واليوم وسّعت من دائرة استخدامها.

وتهدف سلطات الاحتلال من خلال هذه السّياسة، إلى جانب حرمان الأسير وعائلته من الاحتفاء بالحرية، محاولتها الدائمة لاستهداف مكانة الأسير، لما لها من مكانة كبيرة في وعي شعبه.

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