رابطة أطباء الأسنان الفلسطينيين في لبنان تكرم نائب رئيس جامعة بيروت العربية

بيروت/ سما/

كرمت رابطة أطباء الأسنان الفلسطينيين في لبنان، اليوم الخميس، نائب رئيس جامعة بيروت العربية، عميد كلية طب الأسنان، البروفيسور عصام عثمان، برعاية وحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور.

وأكد أمين سر الرابطة الدكتور إياد حسون، في كلمته خلال التكريم، أن البروفيسور عثمان استطاع وبفضل التخطيط الناجح والعمل المضني والدؤوب، ومن خلال توليه عمادة كلية طب الأسنان في جامعة بيروت العربية، أن يصل بهذا الصرح العلمي إلى القمة والريادة، والحصول على الاعتمادات الإقليمية والدولية وشهادات الامتياز والتميز، لتصبح الكلية تحت لوائه في طليعة كليات طب الأسنان في العالم، وهذا ما تشهد عليه السمعة المهنية الطيبة التي يتمتع بها خريجو هذه الكلية ونجاحاتهم في تبوؤ المواقع الريادية سواء في لبنان أو في بلاد الانتشار.

وأضاف: "أردنا من خلال مبادرة رمزية من رابطتنا، أن نكرم مسيرة قامة علمية كانت على الدوام السند والعضد لرابطتنا، والحاضن لتلاميذنا الذين يدرسون طب الأسنان في جامعة بيروت العربية، وسخّرت لنا إمكانات الكلية العلمية واللوجستية لإقامة مؤتمرنا العلمي في سعينا للتعلم والتطور المستمر".

بدوره، عبر عثمان عن شكره وامتنانه لهذا التكريم ولهذه الحفاوة في البيت الفلسطيني الجامع في سفارة دولة فلسطين، معربا عن اعتزازه بالتعاون البناء مع رابطة الأطباء الفلسطينيين في لبنان.

من جهته، أشاد دبور بالعلاقة الوثيقة بين البروفيسور عثمان ونقابات أطباء الأسنان والكليات في لبنان مع رابطة الأطباء الفلسطينيين في لبنان، ونوه بالعلاقة الأخوية بين فلسطين، وكل من جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية.

وأعرب دبور عن تقديره لمشاركة العديد من الهامات والقامات العلمية في الاحتفال التكريمي للبروفيسور عثمان، في بيت الكل الفلسطيني الجامع.

كما كانت مداخلات للمشاركين في حفل التكريم نوهت بالإنجازات التي حققها عثمان على الأصعدة كافة.

وفي الختام، قدم السفير دبور، ورئيس رابطة أطباء الأسنان الفلسطينيين في لبنان الدكتور حسن الناطور دروعا تكريمية للدكتور عثمان تقديرا لمسيرته الأكاديمية والمهنية.

كما قدم دبور دروعا تقديرية لعميد كلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية بمصر البروفيسور طارق عباس، ولرئيس جمعية جراحي طب الأسنان في مصر البروفسور مجيد أمين.

كذلك، كرم عمداء جامعات طب الأسنان في جمهورية مصر العربية، وسكرتير عام جمعية جراحي طب الأسنان في مصر البروفيسور أحمد حميد، السفير دبور تقديرا لدوره وجهوده في رعاية شؤون أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان.