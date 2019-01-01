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الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة

الخميس 01 يونيو 2023 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة



رام الله/ سما/

قال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنّه بعد الإفراج عن جثمان شهيد الحركة الأسيرة وديع أبو رموز من القدس، والذي ارتقى في الـ28  كانون الثاني/يناير من العام الجاري، بقي 12 جثمانا محتجزا لدى الاحتلال، وهم:

أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018، وفارس بارود منذ عام 2019، ونصار طقاطقة منذ عام 2019، وبسام السايح منذ عام 2019، وسعدي الغرابلي منذ عام 2020، وكمال أبو وعر منذ عام 2020، وسامي العمور منذ عام 2021، وداود الزبيدي منذ العام المنصرم 2022، ومحمد ماهر تركمان منذ العام المنصرم 2022، وناصر أبو حميد منذ العام المنصرم 2022، والشيخ خضر عدنان منذ شهر أيار/ مايو 2023.

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