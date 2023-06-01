مصادر لـ"سما" : "النخالة" وهنية يصلان القاهرة الليلة

وكالات / سما/

أكدت مصادر فلسطينية مساء اليوم الخميس أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية سيصلان الليلة العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة رسمية من القيادة المصرية.

وقالت المصادر لـ"سما" أن، النخالة سيصل على راس وفد قيادي من الجهاد يضم أعضاء المكتب السياسي وعدد من قيادات الحركة، كما سيصل هنية برفقة وفد بارز من حماس في الخارج موضحة ان بالقاهرة تقود حركا جديدا يتلق بالمصالحة والوضع الفلسطيني الداخلي والتهدئة في غزة.

وقالت أن زيارة وفد الجهاد وحماس لمصر؛ جاءت تلبيةً لدعوة مصرية لمناقشة الوضع الفلسطيني بشكل عام، وتطورات الوضع في قطاع غزة.