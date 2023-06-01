  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حراك مصري يتعلق بالمصالحة والتهدئة..

مصادر لـ"سما" : "النخالة" وهنية يصلان القاهرة الليلة

الخميس 01 يونيو 2023 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر لـ"سما" : "النخالة" وهنية يصلان القاهرة الليلة



وكالات / سما/

أكدت مصادر فلسطينية مساء اليوم الخميس أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية سيصلان الليلة العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة رسمية من القيادة المصرية.

وقالت المصادر لـ"سما" أن، النخالة سيصل على راس وفد قيادي من الجهاد يضم أعضاء المكتب السياسي وعدد من قيادات الحركة، كما سيصل هنية برفقة وفد بارز من حماس في الخارج موضحة ان بالقاهرة تقود حركا جديدا يتلق بالمصالحة والوضع الفلسطيني الداخلي والتهدئة في غزة.

وقالت أن زيارة وفد الجهاد وحماس لمصر؛ جاءت تلبيةً لدعوة مصرية لمناقشة الوضع الفلسطيني بشكل عام، وتطورات الوضع في قطاع غزة. 

 

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تعلن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي

مقتل إسرائيلية بعد 22 عاما من إصابتها بعملية "سبارو"

تحقيق يكشف تآمر اللوبي الصهيوني وواشنطن على كوربين

"ستقلب موازين القوى".. رعب وترقب في إسرائيل من صفقة "الأسد الصيني" لمصر والسعودية

مصرع مهندس من قطاع غزة بحادث سير في ليبيا

الأردن يستثني المسؤولين الإسرائيليين من حضور زفاف ولي العهد

"إسرائيل" تشكر المجر على موقفها الحازم ضد السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

رؤية جديدة للتوصل الى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية وهي كالتالي ..

سلطة الطاقة تكشف عن مشروع جديد سيساهم في معالجة العجز الكهربائي في قطاع غزة

بدعوة من المخابرات المصرية .. وفود فلسطينية تتوجه الى القاهرة

20230601095057

بالقراءة التمهيدية : إعادة الشاباك لمراقبة تعيين معلمين عرب

image_processing20230601-3138791-87dhqv

خارجية الاحتلال: المجر ستصبح أول دولة أوروبية تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية