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الرئيس عباس يستقبل رئيس مجلس الاتحاد الألماني

الخميس 01 يونيو 2023 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل رئيس مجلس الاتحاد الألماني



رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس مجلس الاتحاد الألماني بيتر تشنستشر.

ووضع الرئيس عباس، تشنستشر في صورة آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، مثمناً بمواقف ألمانيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومساهماتها في دعم قدرات وبناء المؤسسات الفلسطينية، والبنى التحتية.

وشدد الرئيس عباس حرص الجانب الفلسطيني على تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين الصديقين وسبل تطويرها وتدعيمها.

بدوره، أكد رئيس مجلس الاتحاد الألماني، استمرار بلاده في دعم السلام والاستقرار، وتعزيز العلاقات الثنائية بين ألمانيا وفلسطين وتوطيدها.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وعن الجانب الألماني، رئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير اوليفر اوفشا.

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