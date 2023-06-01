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"ماوار" المدمر يتسبب بنزوح 46 ألف شخص من جنوب اليابان

الخميس 01 يونيو 2023 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ماوار" المدمر يتسبب بنزوح 46 ألف شخص من جنوب اليابان



وكالات / سما /

أصدرت السلطات اليابانية، صباح اليوم الخميس 1 يونيو 2023، أمر إجلاء لأكثر من 46 ألف مقيم في مدينة نانجو في جنوب مقاطعة أوكيناوا جنوبي اليابان بسبب اقتراب الإعصار المدمر "ماور".

وحثت السلطات الناس الذين يعيشون في المناطق الساحلية، إذ تم الإعلان عن خطر من المستوى الرابع على مقياس من خمسة مستويات، على الإخلاء إلى أماكن آمنة، بينما تم الإعلان عن خطر من المستوى الثالث في المدينة، ما يستدعي إجلاء المسنين والأشخاص ذوي الفرص المحدودة في وقت مبكر، بحسب هيئة البث العامة لليابان.

ويقع إعصار ماور المدمر حاليًا قبالة سواحل أوكيناوا، ويصل الضغط في مركز الإعصار إلى 970 هكتوباسكال، وتصل سرعة الرياح إلى أكثر من 30 مترًا في الثانية (67 ميلاً في الساعة)، مع هبات تصل إلى 45 مترًا في الثانية.

ومن المتوقع أن يغير الإعصار اتجاهه إلى الشمال الشرقي ويمر جنوب الجزء الرئيسي من اليابان في الـ 24 ساعة القادمة.

#ماوار #اليابان #نانجو #أوكيناوا #الإعصار

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