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نجم سلسلة أفلام "العراب" آل باتشيو ينتظر مولودا من صديقته الكويتية

الخميس 01 يونيو 2023 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم سلسلة أفلام "العراب" آل باتشيو ينتظر مولودا من صديقته الكويتية



وكالات / سما /

يرتقب النجم الأمريكي المخضرم آل باتشينو، البالغ من العمر 82 عاما، وصديقته الكويتية نور الفلاح، مولودهما الأول.


وقال متحدث باسم النجم الأمريكي في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية، إن عارضة الأزياء نور الفلاح البالغة من العمر29 عاما، حامل في شهرها الثامن، وذلك بعدما ارتبطت عاطفيا بنجم سلسلة أفلام "العراب" الشهيرة في أبريل من العام الماضي.

وفي أبريل من هذه السنة، شاركت الفلاح صورة لها مع آل باتشينو عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام"، حيث كانا متواجدين في معرض غاغوسيان الفني بمدينة نيويورك.

ولدى آل باتشينو ابنة تدعى جولي ماري (33 عاما) كان قد أنجبها من صديقته السابقة جان تارانت، كما سبق له أن أنجب التوأم أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عاما من الممثلة والمغنية الأمريكية بيفرلي دانجيلو.

في مقابلة مع مجلة "نيويوركر" في العام 2014، كشف آل باتشينو عن رغبته بأن يكون جزءا من حياة أبنائه على عكس والده، الذي ترك عائلته عندما كان الممثل الأمريكي في الثانية من عمره.

من هي نور الفلاح؟

ولدت نور الفلاح في الكويت من أب كويتي وأم أمريكية، ولكنها نشأت وترعرعت في الولايات المتحدة، بحسب مجلة "هاربرز بازار" الأمريكية.

وسبق لها أن ارتبطت عاطفيا بالموسيقي والمغني البريطاني ميك جاغر، في العام 2017، وبعدها واعدت الملياردير نيكولاس بيرغروين في العام 2018.

ودرست نور في جامعة جنوب كاليفورنيا، قبل أن تنتقل إلى جامعة كاليفورنيا للحصول على درجة الماجستير في التفلزيون وإنتاج الأفلام.

وتشغل نور حاليا منصب نائب رئيس مؤسسة "Lynda Obst Productions" في شركة "سوني"، في حين ذكرت تقارير أنها تعمل على إعداد فيلمين روائيين.

#العراب #آل باتشيو #الكويتية

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