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الأردن: وفاة مستشار الملك عبد الله

الخميس 01 يونيو 2023 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: وفاة مستشار الملك عبد الله



وكالات

توفي اليوم الخميس، علي أحمد الفزاع العواملة، مستشار عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، عمر 69 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به ما استدعى دخوله للمستشفى.

وسيتم تشييع جثمان الراحل غدا الجمعة بعد صلاة الظهر من مسجد زي الكبير إلى مقبرة زي الإسلامية في السلط. وسيتم تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزله الكائن في منطقة الكمالية بجانب ضريح وصفي التل.

يذكر أن العواملة ولد في مدينة السلط يوم 1 يناير 1954، حصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة السلط الثانوية، ثم حصل على درجة البكلوريوس في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأردنية سنة 1977، وشهادة الماجستير في الأدب والنقد من الجامعة نفسها سنة 1982.

وعمل العواملة مستشارا إعلاميا للملك عبد الله الثاني، كما عمل مديرا لدائرة الإعلام والعلاقات العامة في الديوان الملكي الهاشمي، ومدير الشؤون الثقافية والتوجيه الوطني في وزارة الشباب ومستشار لوزير الشباب، ومراقب للبرامج الثقافية والاجتماعية والدراما في الإذاعة والتلفزيون الأردني.

وهو عضو مجلس أمناء الجامعة الأردنية ومجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، وعضو الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين، ورئيس لجنة الشعر في مهرجان جرش وعضو المجلس الأعلى للتوجيه الوطني، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإعلام الرياضي.

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