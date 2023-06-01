المباحث العامة بغزة تنجز قضية سرقة محل صرافة

غزة / سما /

أنجزت المباحث العامة واقعة سطو على محل صرافة، وسرقة مبلغ 12 ألف شيكل في مدينة غزة، وألقت القبض على المشتبه بهم في أقل من 12 ساعة من الواقعة.

وأوضحت أن مباحث قسم الرمال استقبل شكوى من المواطن (ز. ع) مفادها قيام مجهولين بالسطو على محل الصرافة الخاص به وسرقة مبلغ 12 ألف شيكل، وهاتف خلوي.

وقالت المباحث العامة إن البحث والتحري أوصل إلى المشتبه بهما (ل. م)، و(م. ر)، وبإحضارهما واستجوابهما، أقرا بالواقعة، وبدلالتهما تم ضبط المسروقات.

وأكدت المباحث العامة أنها تحفظت على المشتبه بهما لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.