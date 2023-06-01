التنمية بغزة تنهي حالة الجدل بشأن قيمة صرف المنحة القطرية "دولار أم شيكل"

غزة/ سما /

تحدث وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الخميس، حول حالة التي أثيرت بشأن قيمة صرف المنحة القطرية، وهل سيكون صرف الدولار 3.70 شيكلا وفقا للسوق السوداء ومحلات الصرافة، أم أن الصرف سيكون 3.10 شيكلا كمان يتم الصرف كل شهر.

وقالت الكحلوت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، في تصريحات لإذاعة "صوت القدس"، إن موضوع التجديد يعود إلى اللجنة القطرية، وما تتحدث به التنمية الاجتماعية هو صرف المنحة القطرية عن شهر يونيو، حيث أنه من المتوقع الصرف في منتصف يونيو لـ100 ألف أسرة متعففة بواقع 100 دولار لكل أسرة.

ونفت المتحدثة باسم التنمية، وجود أسماء جديدة للمنحة القطرية، موضحة أن قد الصرف قد يكون لـ116 ألف أسرة، وخاصة أن التنمية الاجتماعية ترسل للجنة القطرية والأمم المتحدة كل شهر كشفاً مكون من 135 ألف اسم، ويتم صرف مبلغ الـ10 مليون وفقا لما يتم المصادقة عليه.

وأضافت: "فرق صرف الدولار يكون لتغطية إذا ما كان هناك أسماء أكثر من 100 ألف أسرة وخاصة أن الكشف المرفوع 135 ألف أسرة، وفي كل شهر يتم اعتماد أرقام مختلفة عن بعضها، أي قد يكون الصرف لـ105 ألف أسرة، أو 110 ألف أسرة وغيرها".

واعتبرت أنه في حال اعتماد الكشف كاملاً 135 ألف أسرة، لابد من زيادة المبلغ المقرر 10 ملايين دولار.