  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التنمية بغزة تنهي حالة الجدل بشأن قيمة صرف المنحة القطرية "دولار أم شيكل"

الخميس 01 يونيو 2023 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة تنهي حالة الجدل بشأن قيمة صرف المنحة القطرية "دولار أم شيكل"



غزة/ سما /

تحدث وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الخميس، حول حالة التي أثيرت بشأن قيمة صرف المنحة القطرية، وهل سيكون صرف الدولار 3.70 شيكلا وفقا للسوق السوداء ومحلات الصرافة، أم أن الصرف سيكون 3.10 شيكلا كمان يتم الصرف كل شهر.

وقالت الكحلوت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، في تصريحات لإذاعة "صوت القدس"، إن موضوع التجديد يعود إلى اللجنة القطرية، وما تتحدث به التنمية الاجتماعية هو صرف المنحة القطرية عن شهر يونيو، حيث أنه من المتوقع الصرف في منتصف يونيو لـ100 ألف أسرة متعففة بواقع 100 دولار لكل أسرة.

ونفت المتحدثة باسم التنمية، وجود أسماء جديدة للمنحة القطرية، موضحة أن قد الصرف قد يكون لـ116 ألف أسرة، وخاصة أن التنمية الاجتماعية ترسل للجنة القطرية والأمم المتحدة كل شهر كشفاً مكون من 135 ألف اسم، ويتم صرف مبلغ الـ10 مليون وفقا لما يتم المصادقة عليه.

وأضافت: "فرق صرف الدولار يكون لتغطية إذا ما كان هناك أسماء أكثر من 100 ألف أسرة وخاصة أن الكشف المرفوع 135 ألف أسرة، وفي كل شهر يتم اعتماد أرقام مختلفة عن بعضها، أي قد يكون الصرف لـ105 ألف أسرة، أو 110 ألف أسرة وغيرها".

واعتبرت أنه في حال اعتماد الكشف كاملاً 135 ألف أسرة، لابد من زيادة المبلغ المقرر 10 ملايين دولار.

#المنحة القطرية #التنمية بغزة

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تعلن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي

العمادي يحدد موعد صرف المنحة القطرية في غزة

مقتل إسرائيلية بعد 22 عاما من إصابتها بعملية "سبارو"

النائب العام بغزة يتوعد هؤلاء بالضرب بيد من حديد

الزراعة بغزة تصدر تنويها بشأن حيوان الفقمة

تحقيق يكشف تآمر اللوبي الصهيوني وواشنطن على كوربين

"إسرائيل" تشكر المجر على موقفها الحازم ضد السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

سلطة الطاقة تكشف عن مشروع جديد سيساهم في معالجة العجز الكهربائي في قطاع غزة

بدعوة من المخابرات المصرية .. وفود فلسطينية تتوجه الى القاهرة

20230601095057

بالقراءة التمهيدية : إعادة الشاباك لمراقبة تعيين معلمين عرب

image_processing20230601-3138791-87dhqv

خارجية الاحتلال: المجر ستصبح أول دولة أوروبية تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

مخططات إسرائيلية لمضاعفة سكان المستوطنين بالقدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية