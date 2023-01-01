إرشادات لمربي الثروة الحيوانية لتفادي أضرار ارتفاع درجات الحرارة

غزة / سما /

أصدرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إرشادات هامة لمربي الثروة الحيوانية لتفادي أضرار ارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يلي الارشادات كما نشرتها الوزارة:

مربي الدواجن

1. التقليل من أعداد الطيور المرباة مقارنة بباقي فصول السنة بنسبة 20-25% في المزرعة.

2. دهان أسقف المزرعة من الخارج باللون الابيض لعكس اشعة الشمس التي تسقط عليه، كذلك دهان خزانات المياه والانابيب الموصلة بها باللون الابيض او تغطيتها بالخيش المبلول وترطيبه باستمرار، لتجنب ارتفاع درجة حرارة المياه داخل الانابيب.

3. تقليل سماكة الفرشة بحيث لا تزيد عن 5 سم.

4. تقديم العلف في ساعات الصباح الباكر، ورفع المعالف من أمام الطيور عند بدء ارتفاع درجة الحرارة مع إعادتها عند انكسار موجة الحر.

5. زيادة عدد السقَّايات، مع رفع مستوى الماء فيها لتمكين الطائر من ترطيب جسمه خصوصاً العرف والدلايات.

6. تشغيل المراوح والشفاطات إن وجدت، وحتى بعد انحسار موجة الحر في ساعات المساء لكي يتمكن الطائر من التخلص من الحرارة المختـزنة في جسمه.

7. تشغيل الرشَّاشات ويفضل الرشاشات الضبابية لنثر المياه فوق الطيور بصورة متقطعة (دقيقة كل 10 دقائق)، وفي مزارع الدجاج البيَّاض نظرا لارتفاع الأقفاص عن الأرضية يستحسن تركيب رشَّاشات فوق السقف لتبريده على أن يتم تسريب الماء النازل منها على ستائر الخيش الجانبية لترطيبها.

8. إضافة فيتامين C لماء الشرب بمعدل 1 جم/ لتر، ويفضل بيوم واحد قبل موجة الحر.

9. عند هبوب رياح الخماسين يجب إغلاق فتحات التهوية في الجهة التي يدخل منها الهواء الساخن وتركيب ستائر من الخيش في الواجهات المعرضة للشمس مع ترطيبها باستمرار بالماء.

مربي المجترات (الابقار والاغنام)

1. وضع هوايات داخل مزارع الأبقار لتلطيف الجو وكذلك جهاز ضخ الماء على شكل ضباب.

2. تجنب تزاحم الحيوانات داخل المزرعة وزيادة المساحة بين الحيوانات لتقليل الاجهاد الحراري.

3. وضع مشارب الماء في مكان مظلل وبارد بعيد عن أشعة الشمس لتفادي سخونة المياه4. وضع الحيوانات القريبة من الميلاد والحيوانات الصغيرة (مواليد - فطام) في أماكن باردة مع توفير مياه باردة بالإضافة الى وضع فيتامين C لتقليل الاجهاد الحراري.

5. تقديم الأعلاف المركزة في الصباح الباكر وفي المساء بالإضافة الي وضع الأعلاف الخضراء.

6. يجب تلقيح وتطعيم الحيوانات في الفترة الصباحية أو المسائية حتى تتم عملية التلقيح بشكل مناسب وزيادة الخصوبة.

7. عدم إعطاء التطعيمات في وقت الظهيرة ويجب إعطائها في ساعات المساء.

مربي النحل (النحالين)

1 . توسيع مداخل الخلايا لزيادة التهوية داخل الخلية.

2. تقريب النحل من الأماكن المظللة تحت الأشجار.

3. توفير مصدر مياه نظيف، قريب ومتجدد، لعدم اجهاد النحل بالبحث عن مصادر مياه في الطقس الحار.

4. رش الماء البارد على أرضية المنحل في ساعات الظهيرة أثناء موجات الحر.

5. إزالة جميع البراويز الزائدة عن حاجة النحل خوفاً من انصهارها وبالتالي خسارتها، وأيضاً خوفاً من اضعاف الخلايا.