سلطة الطاقة تكشف عن مشروع جديد سيساهم في معالجة العجز الكهربائي في قطاع غزة

غزة/ سما /

كشف رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن المشروع المصري الذي سيساهم في معالجة العجز الكهربائي في قطاع غزة.

وقال ملحم، في تصريحات إذاعية، إن الفرق الفنية التابعة للكهرباء في قطاع غزة، ستبدأ قريباً بتطوير شبكات وخطوط الكهرباء على الحدود في منطقة العريش ورفح.

وأضاف: " زيادة القدرات الكهربائية المصدرة من مصر لقطاع غزة ستصل الى 100 ميغا واط كمرحلة أولى ما سيساهم في معالجة العجز الكهربائي بغزة.

وتابع: "هذا المشروع الحيوي سيتم تطويره باستمرار، لتوفير كميات أكبر من الطاقة الكهربائية لقطاع غزة قد تصل إلى 300 ميغا واط".