  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أرض ووقف العمل بمنشأة زراعية في المغير

الخميس 01 يونيو 2023 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالاستيلاء على قطعة أرض ووقف العمل والبناء في منشأة زراعية، في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلّمت المواطن نائل رشيد الحاج محمد إخطارا بالاستيلاء على 5 دونمات من أرضه التي تقع عند المدخل الشرقي للقرية، بذريعة إنشاء برج عسكري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلّمت المواطن رزق أبو نعيم، إخطارا بوقف العمل والبناء في منشأة زراعية وحظيرة أغنام، في الجهة الشرقية من القرية.

وتواصل قوات الاحتلال، إغلاق المدخل الشرقي للقرية لليوم 20 على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صباح اليوم ثلاثة مواطنين من القرية.

#قرية المغير #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تعلن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي

العمادي يحدد موعد صرف المنحة القطرية في غزة

مقتل إسرائيلية بعد 22 عاما من إصابتها بعملية "سبارو"

النائب العام بغزة يتوعد هؤلاء بالضرب بيد من حديد

الزراعة بغزة تصدر تنويها بشأن حيوان الفقمة

تحقيق يكشف تآمر اللوبي الصهيوني وواشنطن على كوربين

"إسرائيل" تشكر المجر على موقفها الحازم ضد السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

سلطة الطاقة تكشف عن مشروع جديد سيساهم في معالجة العجز الكهربائي في قطاع غزة

بدعوة من المخابرات المصرية .. وفود فلسطينية تتوجه الى القاهرة

20230601095057

بالقراءة التمهيدية : إعادة الشاباك لمراقبة تعيين معلمين عرب

مخططات إسرائيلية لمضاعفة سكان المستوطنين بالقدس

290ec1baaaad4d8591c32119b9268362

مقتل إسرائيلية بعد 22 عاما من إصابتها بعملية "سبارو"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية