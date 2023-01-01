الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أرض ووقف العمل بمنشأة زراعية في المغير

رام الله / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالاستيلاء على قطعة أرض ووقف العمل والبناء في منشأة زراعية، في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلّمت المواطن نائل رشيد الحاج محمد إخطارا بالاستيلاء على 5 دونمات من أرضه التي تقع عند المدخل الشرقي للقرية، بذريعة إنشاء برج عسكري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلّمت المواطن رزق أبو نعيم، إخطارا بوقف العمل والبناء في منشأة زراعية وحظيرة أغنام، في الجهة الشرقية من القرية.

وتواصل قوات الاحتلال، إغلاق المدخل الشرقي للقرية لليوم 20 على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صباح اليوم ثلاثة مواطنين من القرية.