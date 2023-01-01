أطباء يوضحون الأخطاء في كيفية تنظيف الأذنين

وكالات / سما /

يشعر الجميع في بعض الأحيان بانسداد آذانهم، وأحد الأسباب الرئيسية لهذه الحالة هو وجود جسم غريب في الأذن.

ويشير الأطباء إلى أنهم يخرجون من الأذن أحياناً حص الثوم أو بذور النباتات أو مغناطيس سماعات الرأس أو الحشرات أو الحصى أو غيرها. ولكن هل يجب على الشخص في هذه الحالة تنظيف أذنه بنفسه؟

يقول أطباء أمراض الأنف والأذن والحنجرة في برنامج تلفزيوني، إن استخدام العيدان القطنية قد يتسبب في ثقب طبلة الأذن، لذلك لا ينصح باستخدام هذه العيدان في تنظيف الأذن.

وبالإضافة إلى ذلك إذا دخل جسم غريب في الأذن، فعند محاولة إخراجه سيدفعه الشخص إلى العمق في الأذن أكثر، ما يجعل من الصعب إخراجه. ولن يتمكن أحد من إخراجه سوى الطبيب المختص باستخدام معدات وطرق خاصة.

ووفقا لهم، يجب أن نتذكر أن ما يسمى بعيدان القطن لا علاقة لها بالأذن، لذلك لا ينصح باستخدامها في تنظيف الأذان لأنها تشكل خطورة فعلية.

وعموما إذا كان الشخص يعاني من مشكلة ما في الأذن وفي مستوى السمع، من الأفضل له مراجعة الطبيب المختص وعدم محاولة حل المشكلة ذاتيا. لأن المسافة من الأذن إلى الدماغ قصيرة جدا. فمثلا إذا ظهر تقيح في الأذن وتجاهله الشخص، فسرعان ما ينتقل إلى الدماغ. لذلك من المهم جدا أيلاء هذه المسألة الاهتمام اللازم، وعدم تجاهل ذلك.