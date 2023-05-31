بدعوة من المخابرات المصرية .. وفود فلسطينية تتوجه الى القاهرة

غزة/ سما /

توجهت عدة وفود فلسطينية الى العاصمة المصرية القاهرة لبحث عدة ملفات وصفت بالهامة.



وسيصل اليوم وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي من داخل قطاع غزة، والخارج إلى العاصمة المصرية القاهرة بدعوة من جهاز المخابرات.



وسيلتقي الوفد مع قيادة جهاز المخابرات للتباحث في العديد من القضايا منها الملف الأمني خاصة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي.



وسيتوجه وفد الجهاد الإسلامي لاحقًا إلى بيروت لعقد اجتماعات داخلية.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب ان وفد أعضاء المكتب السياسي الجديد للحركة توجه اليوم للقاهرة عبر معبر رفح البري، للالتقاء بأعضاء المكتب في الخارج لتوزيع المهام الجديدة بين أعضاء المكتب.



ومن المقرر أن يصل في الأيام المقبلة وفد من قيادة حركة حماس سيترأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، لبحث العديد من القضايا والملفات الثنائية والمتعلقة بالاحتلال والمشاريع المصرية لإعادة إعمار القطاع.

كما توجه وفد من العمل الحكومي بغزة برئاسة عصام الدعاليس الى القاهرة للالتقاء بالمسؤولين المصريين وبحث سبل مساعدة غزة اقتصاديا.