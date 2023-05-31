رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة بسبب وقف الدعم الغذائي

- مصادر دبلوماسية: السبب في وقف تمويل المساعدات لغزة تحويل الأموال إلى أوكرانيا وانعدام الأفق السياسي

- الدول المتطورة: إسرائيل فشلت في الحفاظ على البيئة والأزمة السياسية تزيد الوضع تدهورا

- الكنيست تقر في القراءة التمهيدية قانون مراقبة الشاباك للمعلمين العرب وتعيين مراقب في الوزارة

- حزب بن غفير يحرض على المدارس العربية

- المظاهرات تلاحق الوزراء حتى في أميركا: وزير إسرائيلي يلغي كلمته في مؤتمر بمدينة لوس أنجلوس بسبب المتظاهرين

- ضابط وثلاثة جنود قاموا بالتنكيل وتعذيب معتقل فلسطيني وتم إطلاق سراحهم بعد 24 ساعة

- إسرائيل تؤكد أن عميلا سابقا للموساد من بين القتلى في غرق قارب في إيطاليا

* "معاريف":

- اعتقال أربعة جنود عذبوا معتقلا فلسطينيا

- رد طلب إطلاق سراح الأسير وليد دقة

* "يديعوت أحرنوت":

- الجيش يكشف عن خطة جديدة لحراسة الحدود مع الضفة

- جنود أصابوا فلسطينيا بشكل صعب جدا