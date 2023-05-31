فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة بسبب وقف الدعم الغذائي
- مصادر دبلوماسية: السبب في وقف تمويل المساعدات لغزة تحويل الأموال إلى أوكرانيا وانعدام الأفق السياسي
- الدول المتطورة: إسرائيل فشلت في الحفاظ على البيئة والأزمة السياسية تزيد الوضع تدهورا
- الكنيست تقر في القراءة التمهيدية قانون مراقبة الشاباك للمعلمين العرب وتعيين مراقب في الوزارة
- حزب بن غفير يحرض على المدارس العربية
- المظاهرات تلاحق الوزراء حتى في أميركا: وزير إسرائيلي يلغي كلمته في مؤتمر بمدينة لوس أنجلوس بسبب المتظاهرين
- ضابط وثلاثة جنود قاموا بالتنكيل وتعذيب معتقل فلسطيني وتم إطلاق سراحهم بعد 24 ساعة
- إسرائيل تؤكد أن عميلا سابقا للموساد من بين القتلى في غرق قارب في إيطاليا
* "معاريف":
- اعتقال أربعة جنود عذبوا معتقلا فلسطينيا
- رد طلب إطلاق سراح الأسير وليد دقة
* "يديعوت أحرنوت":
- الجيش يكشف عن خطة جديدة لحراسة الحدود مع الضفة
- جنود أصابوا فلسطينيا بشكل صعب جدا