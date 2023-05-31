الاحتلال يغلق حاجزي الجلمة و"دوتان" العسكريين

جنين / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجزي الجلمة العسكري شمال شرق جنين، و"دوتان" المقام على أراضي بلدة يعبد.

وقال رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة ، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الجلمة العسكري ومنعت المواطنين من أراضي الـ1948 من دخول جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة في المنطقة المحاذية لشارع جنين – الناصرة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الجلمة وداهمت المجلس القروي، واحتجزت الموظفين واستجوبتهم، وشنت حملة تفتيش واسعة في القرية بحثا عن كاميرات مراقبة.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي بلدة يعبد، والرابط بين محافظتي جنين وطولكرم.