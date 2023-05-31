نادٍ فلسطيني يحصل على الرخصة الآسيوية

القدس المحتلة / سما /

أكد نادي جبل المكبر "بطل دوري المحترفين" بالضفة المحتلة, حصوله على الرخصة الآسيوية, استعدادا للظهور القاري في الموسم الكروي الجديد.

وذكر النادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أن اللجنة المختصة بالترخيص الآسيوي, أخبرتهم بنيل النادي الرخصة بنسبة 100% دون وجود أي خطأ, عقب تقديمه 219 ملفا كاملا.

من جانبه, أشاد فراس أبو هلال الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بجهود النادي ومديره التنفيذي محمد عبيدات, في نيل جبل المكبر الرخصة الآسيوية.

وتمنى أبو هلال, تحقيق جبل المكبر نتائج قوية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي خلال الموسم القادم, خاصة أنه سيشارك في دور المجموعات. تم نسخ ا