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نجم أردني يعزز صفوف مركز بلاطة

الخميس 01 يونيو 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم أردني يعزز صفوف مركز بلاطة



رام الله / سما /

أعلن النجم الدولي الأردني، يزن ثلجي، انتقاله رسميا لصفوف نادي مركز بلاطة الفلسطيني, استعدادا للموسم الكروي القادم بالضفة المحتلة 2023-2024.

وقال ثلجي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد التوكل على الله، وقعت على كشوفات نادي مركز بلاطة الفلسطيني, أتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق".

ويعدّ النجم الأردني من اللاعبين المميزين، إذ يشغل مركز الجناح الأيمن ويمتاز بمهاراته العالية وتسديداته القوية.

وبرز ثلجي مع الأهلي وأحرز معه لقب كأس الاردن، قبل أن يضمه الوحدات، ليساهم مع الفريق في تحقيق لقب دوري المحترفين.

ولعب النجم الأردني الموسم الماضي مع فريق سحاب, وقدم أداء جيدا قبل أن ينتقل لصفوف بلاطة الفلسطيني.

#مركز بلاطة #يزن ثلجي #الاردن

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