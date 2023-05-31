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جمعية الشبان يفاجئ المغازي وفوز منطقي للبريج على جباليا في كأس جوال للسلة

الخميس 01 يونيو 2023 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية الشبان يفاجئ المغازي وفوز منطقي للبريج على جباليا في كأس جوال للسلة



غزة / سما /

اختتمت منافسات الجولة الأولى، لكأس جوال لكرة السلة "دورة الراحل عادل أسمري"، برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة وشركة جوال للموسم 2022_2023 بالمحافظات الجنوبية، وذلك مساء الأربعاء، على صالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

وأقيم خلال اليوم لقاءين، جمع الأول جمعية الشبان المسيحية وشباب المغازي، فيما واجه خدمات البريج خدمات جباليا في اللقاء الثاني.

المجموعة الثانية

جمعية الشبان المسيحية (62) _ (57) شباب المغازي

واقتنص جمعية الشبان فوزا مثيرا من شباب المغازي، جاءت أحداث أرباع المباراة على النحو التالي:

بدأ اللقاء بتسرع كبير من كلا الفريقان، ووجدا كلاهما صعوبة كبيرة في التسجيل خلال الدقائق الأولى، لكن شباب المغازي تمكن من افتتاح التسجيل بثنائية عن طريق حسن الحيلة، لكن الرد جاء سريعا من بلال الصعيدي وجاسر منصور، ثم بدأ الشباب في استغلال تسرع لاعبي الجمعية في إنهاء الهجمة، ليسجل بالهجمات المرتدة السريعة بفضل المتألق حسن الحيلة بتسجيله 15 نقطة منها 13 نقطة متتالية، لينتهي الربع 18-7 لشباب المغازي.

وفي الربع الثاني بادر الجمعية بتسجيل ثنائية عن طريق نشأت العمواسي، فجاء الرد سريعا من محمود أبو جلمبو، ولم يقف الحظ مع لاعبي الجمعية في العديد من الكرات لعدم التركيز في إنهاء الهجمة، فاستغل ذلك لاعبو الشباب بالتسجيل بذات الطريقة عن طريق الهجمات الخاطفة لمؤمن ابو غزال وحسن الحيلة، لينتهي الربع 15-12 للشباب.

وفي الربع الثالث واصل شباب المغازي تفوقه، بينما استمرت معاناة الجمعية بصعوبة التسجيل في سلة الشباب في الدقائق الأولى للربع، لكن الاداء تحسن بفضل تألق نشأت العمواسي بتسجيله 9 نقاط، لكن مع ذلك لم يتمكن الجمعية من حسم نتيجة الربع لصالحه، لتألق مؤمن ابو غزال بتسجيله 9 نقاط، لينتهي الربع بالتعادل 17-17.

وفي الربع الرابع استمر الجمعية في تحسنه، وتمكن من تقليص الفارق، مما زاد تركيزه على الفوز بالمباراة، فيما عاب على لاعبو الشباب التسرع في إنهاء الهجمة، وفقدان الكرة في العديد من الهجمات وارتكاب الأخطاء الشخصية، ليأخذ الجمعية المبادرة في التقدم بفارق نقطة، فلم يتمكن الطرفان من استغلال الرميات الحرة لأكثر من مرة، لكن الأفضلية ذهبت للجمعية في نهاية الربع، فتألق جاسر منصور بتسجيله 11 نقطة، وتألق معه المدرب رائد الحويحي في طلب الأوقات الفنية المستقطعة، ليعطي تعليمات حافظت على تفوق الجمعية، في ظل محاولات فاشلة من الشباب في العودة للنتيجة، لينتهي الربع بفارق كبير 26-7 للجمعية، وبنتيجة إجمالية 62-57.

رفع الجمعية رصيده للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، وبات شباب المغازي ثانيا بنقطة واحدة.

قاد اللقاء: للساحة دولي سعيد ضيا زاده، محمد العالول، موسى غنام ، مسجل جاد آغا، ميقاتي مباراة تامر قشطة، ميقاتي 24 ثانية مؤمن الجربة.

المجموعة الأولى

خدمات البريج (89) _ (39) خدمات جباليا

وفي اللقاء الثاني لم يجد خدمات البريج صعوبة في الفوز على خدمات جباليا، فقد استغل كلا المدربين حسن إسماعيل وعمر حجاج الفرصة لإشراك كافة اللاعبين.

وسيطر البريج على نتائج كافة أرباع المباراة كالتالي:

 الربع الأول 27-6.

الربع الثاني 15-8.

الربع الثالث 19-10.

الربع الرابع 28-15.

رفع البريج رصيده لنقطتين في صدارة المجموعة الأولى، وبات خدمات جباليا رابعا وأخيرا بنقطة واحدة.

قاد اللقاء: للساحة أحمد القاضي، محمد سكيك، أحمد شحادة، مسجل محمد الصلاحات، ميقاتي مباراة مروان حمد، ميقاتي 24 ثانية دولي أحمد زعرب.

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#كأس جوال #كرة السلة #جمعية الشبان المسيحية #شباب المغازي #خدمات البريج #خدمات جباليا

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