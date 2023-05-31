مودريتش يطلب الرحيل عن ريال مدريد بعد عرض السعودية

وكالات / سما /

طلب لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا، من إدارة ناديه الرحيل بعد نهاية هذا الموسم بعد تلقيه عرضا مثيرا من المملكة العربية السعودية.

ويرغب لوكا مودريتش في الرحيل عن ريال مدريد، بعد تلقيه عرضًا من السعودية بقيمة 120 مليونًا لمدة ثلاثة مواسم، بالرغم من أنه كان قريبا من تجديد عقد المنتهي مع نهاية الموسم.

وتغير موقف مودريتش صاحب الـ37 عاما، بعد عرض المملكة؛ ليكتب السطر الأخير في حكايته الناجحة في البرنابيو بعد أكثر من عقد من الزمان، وستسمح له إدارة الريال بتقرير مستقبله.

وقدمت المملكة العربية السعودية عرضًا رائعًا لمودريتش بقيمة 120 مليونًا لمدة ثلاثة مواسم، وهي أرقام أصبحت أكثر أهمية في سن 37 عامًا، حسبما ذكر موقع okdiario في تقريره اليوم الخميس.

وبعد أسابيع من التفكير، يبدو أن العرض السعودي الأخير قد غير رأي مودريتش الذي يمكن أن يلعب آخر مباراة له في البرنابيو يوم الأحد ضد أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.