ميسي يصدم الهلال السعودي بخصوص مستقبله

وكالات / سما /

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، صدمة لنادي الهلال السعودي الذي يسعى بكل جهده للحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي.

صحيفة أوليه الأرجنتينية أفادت، أمس الأربعاء، بأن ميسي كان متحمساً في البداية لخيار الذهاب للهلال السعودي، بعدما تقدم الأخير بعرض وصلت قيمته إلى 400 مليون يورو، لكن الأمر تغير في الوقت الراهن، وفقد الأرجنتيني الحماس بخصوص الأمر.

ميسي يفقد الحماس في خيار اللعب للهلال

وأوضحت الصحيفة أن ميسي ربما يتجاهل فكرة الذهاب للهلال حيث ينظر لهذا الخيار بحماس أقل من الخيارات الأخرى، لاعتقاده أن كرة القدم هناك في مستوى أقل من قارة أوروبا.

وشددت الصحيفة الأرجنتينية على وجود رغبة ملحة داخل نادي إنتر ميامي الأمريكي للحصول على توقيع ميسي، مع وجود خطة بعرض قوي على طاولة ليو من طرف النادي الذي يملكه ديفيد بيكهام.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستبعد فيه ميسي فكرة الاستمرار مع باريس وتجديد عقده، مع رغبته الأساسية في العودة من جديد لبرشلونة الإسباني، لكن البارسا لم يحرك ساكناً حتى الآن بسبب الأوضاع المالية، لكن البولجا يرغب في الانتظار لمدة أقصاها عشرة أيام للوقوف على حقيقة عرض البارسا قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص مستقبله.