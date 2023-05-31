تشيلسي يوافق على رحيل كوفاسيتش إلى مانشستر سيتي بشرط

وكالات / سما /

يوافق نادي تشيلسي الإنجليزي على فكرة رحيل لاعب وسطه الكرواتي، ماتيو كوفاسيتش، إلى نظيره ومواطنه، مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بشرط واحد.

ووضع السيتي عينه على كوفاسيتش لترميم خط وسط كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الموسم القادم، وفتح سماوي مانشستر خطاً من المفاوضات بالفعل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل به اللاعب إلى ملعب الاتحاد في الصيف القادم.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق اللاعبين، بوجود محادثات إيجابية مع بيئة اللاعب خلال اليومين الماضيين من أجل الاتفاق على البنود الشخصية في عقده المنتظر مع بطل الدوري الإنجليزي.

بدوره، يبدو تشيلسي منفتحاً لخيار الاستغناء عن كوفاسيتش كجزء من خطة النادي لإحداث ثورة في خط الوسط، للحصول على أفضل تشكيلة ممكنة في الموسم القادم، لمحاولة إعادة هيبة الفريق التي فقدها بموسمه المخيب.

وأكدت صحيفة تايمز البريطانية أن تشيلسي لا يمانع التنازل عن بطاقة كوفاسيتش شريطة الحصول على مبلغ يتراوح بين 30 و40 مليون يورو، علماً بأن اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني يرغب في الانتقال للعب تحت إمرة جوارديولا.