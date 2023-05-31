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كورتوا كان يتمنى الانتقال إلى برشلونة!

الخميس 01 يونيو 2023 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورتوا كان يتمنى الانتقال إلى برشلونة!



وكالات / سما /

امتلك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حامي عرين فريق ريال مدريد الإسباني، الرغبة في الانتقال للعب في صفوف الغريم التقليدي، برشلونة، قبل انضمامه للريال، حسبما أفاد المدير الرياضي السابق للبارسا، خافيير بورداس.

بورداس كشف عن الأمر في تصريحات صحفية، قال خلالها أن كورتوا كان يرغب في الانضمام للبارسا، لكن الجهاز الفني للبلوجرانا أغلق الباب في وجهه، وفضل الاعتماد على التشيلي كلاوديو برافو والألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى الفريق الحالي.

وعبر بورداس عن أسفه لعدم انتهاء المطاف بكورتوا في صفوف برشلونة، بوصفه واحد من أعظم حراس العالم، خاصةً أن البلجيكي كانت لديه الرغبة في الانتقال للكامب نو.

وكشف المدير الرياضي السابق للبارسا النقاب عن تفويت برشلونة فرصة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، في صفقة كانت ستصل قيمتها الإجمالية إلى 40 مليون يورو، مفيداً بأنه تحدث مع الراحل مينو رايولا، وكيل اللاعب السابق، وكان على استعداد لبيعه لفريق الكامب نو نظير 20 مليون يورو بجانب عمولة بنفس القيمة.

وأفاد بورداس بأن برشلونة كان يمكنه التعاقد مع كيليان مبابي نظير 100 مليون يورو لتعويض نيمار، مؤكداً أن اللاعب لم يكن يرغب في الانضمام للريال في ذلك الوقت لوجود الثلاثي الهجومي، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، وجاريث بيل، لكن النادي الكتالوني أدار ظهره للصفقة وفضل التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي.

#كورتوا #برشلونة #ريال مدريد

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