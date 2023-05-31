رام الله / سما /

تصدر رفض الاحتلال الإسرائيلي النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

كما ركزت الصحف الثلاث في عناوينها الرئيسة، على مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على عدة مناطق بالضفة بحماية جيش الاحتلال.

فيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يقلد المطران أبو العسل نجمة القدس والباحثين كناعنة وعراف وسام الثقافة والعلوم والفنون

- لجنة إسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لإعدام الأسير وليد دقة برفضها النظر بطلب الإفراج عنه

- السفير أبو عيطة يسلم رسالة خطية من الرئيس إلى نظيره الجزائري

- المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم الإرهابية والاحتلال يهدم منشآت في سلوان

- فلسطين ومصر توقعان بروتكولات لتعزيز العلاقات الثنائية

- "التنفيذية" في حالة انعقاد مستمر للوصول إلى حل أزمة إضراب موظفي وكالة الغوث

- الحكم على أسيرين من قراوة بني حسان بالسجن المؤبد وتعويضات بـ1.5 مليون شيقل

- محافظة القدس تطلع ممثلي أميركا والاتحاد الأوروبي على جرائم الاحتلال بحق المقدسات

- حكومة الاحتلال تخطط لفرض قوانين بيئية على الضفة

- 22 عاما على رحيل أمير القدس فيصل الحسيني

- ردا على ارتكابها جرائم فصل عنصري: مدينة بلجيكية تجمد علاقاتها مع إسرائيل

* "الأيام":

- المستوطنون لا يتوقفون عن شن اعتداءاتهم وجرافات الاحتلال تنفذ عمليات هدم في سلوان

- القاهرة: توقيع بروتكولات تعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين ومصر

- القدس: الاحتلال يزيل ويصادر صور الشهيد الحسيني في الذكرى الـ22 لرحيله

- اللجنة التنفيذية: مستمرون في الانعقاد لحل أزمة موظفي "الأونروا"

- الخارجية: إجلاء المجموعة الأخيرة من مواطنينا في السودان

- رسالة من الرئيس لنظيره الجزائري

- الاحتلال يرفض بحث إطلاق سراح وليد دقة ومستوطنون يطالبون بمواصلة سجنه

- تفاصيل جديدة حول مصرع رجل "الموساد" في إيطاليا

- القدس: الجماهير العربية تختتم فعاليات خيمة الاعتصام ضد الجريمة والشرطة

* "القدس":

- رفض النظر بطلب إطلاق سراح الأسير دقة

- الشرطة الإسرائيلية تحاصر بيت الشرق وتزيل صور الراحل فيصل الحسيني

- مصادرة معدات وهدم منشآت والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

- فلسطين ومصر توقعان بروتكولات لتعزيز العلاقات الثنائية

- "التنفيذية" في حالة انعقاد مستمر لحل أزمة إضراب موظفي "الأونروا"

- الموساد يقر: القتيل بحادث المركب الإيطالي أحد عناصره السابقين