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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الخميس 01 يونيو 2023 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من محافظة الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة وسط بلدة بيت أمر، واعتقلت كلا من: أحمد محمود الصليبي (27 عاما)، ومراد محمد صبارنة (26 عاما)، وقصي أشرف صبارنة (18 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت المواطن عبد الله عبد المجيد الحليقاوي، وفتشت عددا من منازل المواطنين عُرف من أصحابها: صبري غطاشة، ويامن عمر خشان.

#الخليل #الاحتلال

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