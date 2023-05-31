الاحتلال يعتقل 23 مواطنا من تقوع جنوب شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 23 مواطنا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية تقوع واعتقلت كلا من: مراد عايش البدن (40 عاما)، وعاهد سليمان نواورة (18 عاما)، وأحمد إبراهيم العمور (29 عاما)، وقسام نضال العمور (21 عاما)، ومنير جمال صباح (34 عاما)، وسند طلال العمور (19 عاما)، وجعفر يوسف صباح (24 عاما)، وحسين خالد البدن (24 عاما)، وحسين جمال البدن، وعلي عليان جبرين ونجله رنتيسي، وأحمد كمال العمور (18 عاما)، ومازن رأفت كوازبة (40 عاما)، ومحمد سليم سليمان عياش (21 عاما)، ومحمد عماد العمور (21 عاما)، والشقيقين عمر ذيب العمور (31 عاما)، ومحمود (20 عاما)، ومحمد رياض صباح (21 عاما)، وراجي حسين سليمان، وموسى محمد العمور (24 عاما)، ويحيى محمد صباح (21 عاما)، ومحمد حسن حميدة (31 عاما)، ومحمد جمال صباح (31 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.