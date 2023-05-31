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الاحتلال يغلق اللبن الشرقية ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية على مدخلها

الخميس 01 يونيو 2023 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، جميع مداخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، لتأمين تجمهر عشرات المستوطنين على مدخل القرية الرئيس.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن عشرات المستوطنين أقاموا طقوسا تلمودية استفزازية على مدخل القرية الرئيس، قرب شارع رام الله- نابلس، بحماية قوات الاحتلال.

وأضاف أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال وشرطته انتشروا عند مدخل القرية منذ ساعات الصباح الأولى، وأغلقوا البوابة الحديدية المنصوبة على المدخل، فيما انتشر الجنود بين أشجار الزيتون المحيطة ومنعوا دخول المواطنين وخروجهم، سواء بمركباتهم أو مشيا على الأقدام.

#الاحتلال #اللبن الشرقية

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