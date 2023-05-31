  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

خارجية الاحتلال: المجر ستصبح أول دولة أوروبية تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

الخميس 01 يونيو 2023 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خارجية الاحتلال: المجر ستصبح أول دولة أوروبية تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

توصلت إسرائيل والمجر إلى اتفاق مبدئي وتفاهمات أولية تقضي بنقل سفارة المجر إلى القدس المحتلة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس.

وبموجب التفاهمات بين البلدين، فإنه من المتوقع أن يتم نقل السفارة هذا العام، وذلك بعد أن تجد المجر مبنى مناسبا في القدس.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد توصلت إسرائيل والمجر إلى اتفاق مبدئي بشأن نقل السفارة المجرية إلى القدس، وتم التوصل لهذا الاتفاق خلال لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزير الخارجية المجري بيتار سيرتو، في العاصمة بودابست.

ورجح الموقع أن المجريين يحفظون الإعلان عن هذه الخطوة إلى ما وصفه بـ "حدث خاص"، ربما في اجتماع مستقبلي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

يذكر أنه في آذار/مارس الماضي، أفادت تقارير إسرائيلية بأن سفارة المجر في تل أبيب قد يجري نقلها للقدس في نيسان/ أبريل، في بادرة دعم من رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لنظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

لكن أعلنت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، في حينه، إن بلادها لم تتخذ قرارا بعد بشأن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة.

وكانت التقارير التي وردت في وسائل إعلام إسرائيلية، قد أشارت إلى أن المجر في طريقها إلى أن تصبح "أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة.

وكان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، قد أعلن في شباط/ فبراير عام 2019، توسيع سفارة بلاده في إسرائيل، وفتح ممثلية تجارية في القدس.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر رفيع : إسرائيل ترفض شرطين سعوديين لاتفاق تطبيع علاقات

العمادي يحدد موعد صرف المنحة القطرية في غزة

"إسرائيل" تعلن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي

محدث: 5 شهداء فلسطينيين وجرحى من الجبهة الشعبية في لبنان واسرائيل تنفي

النائب العام بغزة يتوعد هؤلاء بالضرب بيد من حديد

مقتل إسرائيلية بعد 22 عاما من إصابتها بعملية "سبارو"

الزراعة بغزة تصدر تنويها بشأن حيوان الفقمة

الأخبار الرئيسية

مخططات إسرائيلية لمضاعفة سكان المستوطنين بالقدس

290ec1baaaad4d8591c32119b9268362

مقتل إسرائيلية بعد 22 عاما من إصابتها بعملية "سبارو"

"إسرائيل" تعلن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي

photo_2023-05-31_20-37-36

تحقيق يكشف تآمر اللوبي الصهيوني وواشنطن على كوربين

تفاصيل الهجوم العدواني الذي تعرض له الأسرى في سجن نفحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية