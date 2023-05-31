الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة طالت اكثر من 30 مواطنا

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت من نابلس الأسير المحرر سليمان أبو صالحة بعد مداهمة منزله في حي التعاون، والأسير المحرر مالك عبدو بعد مداهمة منزله في شارع تل، وساهر الحج حمدان من منزله في منطقة المخفية.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال قصي صبارنة، ومراد صبارنة، وأحمد صليبي، وجميعهم من بلدة بيت أمر.

وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير قضاء رام الله واعتقلت عامر عاطف أبو عليا، ووالدته، والشاب علاء رضا أبو عليا.

فيما اعتقل الاحتلال، محمد حسين كميل، من قباطية جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال من تقوع شرق بيت لحم ما لا يقل عن 24 مواطنًا، غالبيتهم من عوائل واحدة مثل العمور وصباح، قبل أن تفرج عن بعضهم لاحقًا بعد إخضاعهم لتحقيق في معسكر قريب، وتبقي على عدد آخر.