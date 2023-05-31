الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد

رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ودافئاً ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: أجواء خماسينية حارة الى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحيانا ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.