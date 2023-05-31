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الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد

الخميس 01 يونيو 2023 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد



رام الله / سما /

 قالت دائرة الارصاد الجوية ان كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ودافئاً ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: أجواء خماسينية حارة الى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحيانا ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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