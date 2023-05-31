طرق تداول النفط وأنواعه

وكالات / سما /

تداول النفط هو القيام بعمليات الشراء والبيع للأنواع المختلفة من النفط أو أي من الأصول المرتبطة به، وذلك من أجل جني الأرباح، نتيجة تقلبات الأسعار، وتقلبات الأسعار في النفط هائلة باعتباره أحد الموارد المحدودة وبسبب التغيرات الكبيرة في الطلب والعرض، مما يجعله خيارا جاذبا لعدد كبير من المتداولين.

ويعد النفط أكثر أنواع المواد استخدامه في توليد الطاقة والتصنيع والنقل، وفي ظل محدوديته يصبح تأثيره على الاقتصاد العالمي كبير للغاية، وهذا التأثير يجعل سوق النفط أسرع الأسواق تقلبا، ومع الفهم الجيد للسوق يمكن الاستفادة من هذه التقلبات وتحقيق أرباح كبيرة.

وأكثر أنواع النفط شعبية في التداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، ويتم تداولهما في بورصتي إنتركونتيننتال (ICE) ونيويورك التجارية (NYMEX)، ويتم استخدام البورصتين كمرجعية لأسعار النفط على المستوى العالمي، وكذلك كمعيار لتعافي الاقتصادات.

طرق تداول النفط

هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها تداول النفط، وتحقيق أرباح منه دون امتلاكه بشكل حقيقي: وتتمثل هذه الطرق في:

أولا: الأسعار الفورية:

يتمثل السعر الفوري للنفط في تكلفة شراء النفط أو بيعه بشكل فوري، أي حالا، وليس في موعد محدد مسبقا في المستقبل، وتبين الأسعار الفورية القيمة الحالية للنفط، على عكس العقود التي تشير إلى توقع السعر في السوق في موعد انقضاء السعر الآجل.

ثانيا: العقود الآجلة للنفط:

تقوم العقود الآجلة على تحديد موعد مستقبلي لمبادلة كمية معينة من النفط، وتتيح للمتداول المضاربة على الأسعار الصاعدة والهابطة، وتعد هذه الطريقة هي الأكثر شيوعا في تداول النفط في البورصات العالمية، وينعكس من خلالها حجم الطلب على الأنواع المخلفة منه.

ويتم استخدام العقود الآجلة من قبل الشركات لحجز سعر جيد للنفط وللتحوط ضد الاتجاهات الهبوطية في الأسعار.

ثالثا: عقود الخيارات

تشبه عقود الخيارات العقود الآجلة ولكن في هذه الطريقة لا يكون هناك التزام بالتداول، وتمنح عقود الخيارات المتداول الحق في بيع أو شراء النفط بسعر معين في تاريخ معين وهو تاريخ انقضاء العقد، ولكن دون إلزام بتنفيذ الخيار.

ويوجد نوعين من الخيارات وهي:

خيارات الشراء ( calls ) وهي التي يقوم بها المتداول إذا كان يتوقع أن سعر النفط سيرتفع.

) وهي التي يقوم بها المتداول إذا كان يتوقع أن سعر النفط سيرتفع. خيارات البيع (puts ) وهي التي يقوم بها المتداول إذا كان يعتقد أن سعر النفط سينخفض.

ويمكن للمتداول بيع خيارات الشراء وخيارات البيع عند الرغبة في فتح مركز في الاتجاه المُعاكس، وهذا الأمر قد يحقق ربحا في السوق الهادئ، حيث يتم الحصول على قيمة العقد خارج التداول، ولكن يجب الحذر من الخسارة في حال تحرك السوق في الاتجاه المضاد.

رابعا: صناديق الاستثمار:

يمكن تداول النفط خارج العقود الفورية أو الآجلة أو الخيارات عن طريق صناديق الاستثمار، أي التداول عليه عبر أسهم شركات النفط العالمية والتي تتأثر بشكل كبير بالتقلبات اليومية في أسعار النفط، ويمكن أن يضمن صندوق الاستثمار التعرض لمجموعة كبيرة الأسواق العالمية.

الأنواع الشائعة في تداول النفط

النفط أحد الموارد الطبيعية التي تكونت بفعل تحلل الكائنات الحية في أعماق الأرض عبر ملايين السنين في مناطق متفرقة من العالم وفي ظروف بيئية ومناخية مختلفة، مما أدى إلى تعدد أنواعه ومشتقاته، ومن أهم الدول المنتجة للنفط الولايات المتحدة الأمريكية، ودول منظمة الأوبك، مثل السعودية وإيران، وبعض الدول الاسكندنافية.

ويتم تداول النفط من خلال الرجوع في التسعير لنوعين رئيسيين، وهما:

1- خام غرب تكساس الوسيط

يعرف خام غرب تكساس الوسيط، اختصارًا بخام "WTI "، وهو عبارة عن النفط الخام الذي يتم استخراجه وإنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يعرف أيضا بخام تكساس الخفيف الحلو، ويتم وصفه بالخفيف لأن كثافته أقل من النفط الذي تنتجه دول الأوبك، فيما يتم وصفه بالحلو، لان نسبة مركبات الكبريت في مكوناته منخفضة.

كان خام غرب تكساس الوسيط أعلى سعرا تاريخيا، ولكنه سعره حاليا أصبح أقل، فمع انخفاض تكاليف استخراج النفط الصخري انخفض اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على واردات النفط من الخارج.

2- خام برنت

يعرف خام برنت اختصارات ببرنت، وهو الذي يتم استخراجه وانتاجه في الدول الاسكندنافية، وهو يمتلك نفس خواص خام غرب تكساس، أي أنه خفيف وحلو مثله.

وترتبط أسعار برنت بأسعار خام غرب تكساس الوسيط بشكل كبير، وقد يؤدي انخفاض أحدهما وارتفاع الآخر وحدوث فجوة سعرية كبيرة إلى حدوث وضع غير مألوف في مستويات التسعير.