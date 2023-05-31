الخارجية: إجلاء المجموعة الأخيرة من مواطنينا في السودان

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين إنه تم إجلاء المجموعة الأخيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني في السودان، عبر معبر ارقين باتجاه قطاع غزة.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن دفعة جديدة من أبناء شعبنا الذين كانوا في السودان وصلوا، مساء اليوم الأربعاء، معبر ارقين على الحدود المصرية السودانية وعددهم 11 مواطنا، واستقبلهم على المعبر من الجهة المصرية فريق سفارة دولة فلسطين في القاهرة، وقدموا لهم جميع المساعدة الممكنة بما في ذلك الحافلات لنقلهم مباشرة إلى معبر رفح ومنه إلى قطاع غزة.

وأكد الديك أن هذه آخر مجموعة تتمكن من السفر عبر معبر ارقين باتجاه قطاع غزة، وأن أي مواطن يرغب بالخروج من السودان عليه أن يتوجه إلى بورتسودان ويقوم بالحجز على الطائرة باتجاه جدة، ومنها إلى مطار القاهرة الدولي فقط لا غير وعلى نفقته الشخصية.

وأضاف أن وزارة الخارجية والمغتربين تعلن عن الانتهاء من إجلاء المجموعات وتأمين وصولهم إلى ذويهم في الوطن، في حين تواصل العمل على تأمين من تبقى من أبناء جاليتنا حملة الوثائق السورية إلى سوريا وهم 40 مواطنا بعد أن تم نقل 3 مجموعات منهم.

وأكد أن خلية الأزمة في وزارة الخارجية وسفارة دولة فلسطين لدى السودان تواصل متابعة أوضاع أبناء شعبنا الذين قرروا البقاء في السودان، وتقدم لهم أي عون أو مساعدة مستطاعة للاطمئنان على سلامتهم ومعيشتهم وأوضاعهم بمن فيهم طلبة الطب الذي هم على أبواب التخرج.

وأعربت الخارجية عن شكرها للأشقاء في جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، على جميع التسهيلات التي قدموها لدولة فلسطين حتى تمكنت من إجلاء رعاياها.