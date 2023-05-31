  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعليق صورة لبن غفير استفزازا للأسرى!

تفاصيل الهجوم العدواني الذي تعرض له الأسرى في سجن نفحة

الأربعاء 31 مايو 2023 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الهجوم العدواني الذي تعرض له الأسرى في سجن نفحة



رام الله/سما/

كشف مكتب إعلام الأسرى الأربعاء 31 أيار/مايو 2023، تفاصيل الهجوم العدواني الذي تعرض له أسرى قسم 12 في سجن نفحة الصحراوي. 

وفي التفاصيل ذكر إعلام الأسرى، أنه "في فجر 28 آيار مايو، اقتحمت قوات تابعة لإدارة السجون قسم 12 في سجن نفحة الصحراوي معززة بقوة من المتسادا والناحشون ووحدات درور ويماز والشاباص، حيث تم اقتياد أسرى القسم مكبلين إلى قسم آخر داخل السجن وادعت إدارة السجن حينها ضبط 4 هواتف خليوية داخل القسم".

وأضاف إعلام الأسرى "بقي الأسرى 4 أيام خارج القسم حتى انتهاء التفتيش الروتيني كما تدعي إدارة السجون، وبعد عودة الأسرى وجدوا أنه تم العبث بأغراض الغرف وتفتيشها بشكل يدلل على حقد وكراهية وانتقام".

وتابع "وجد الأسرى أنه تم خلط محتويات الغرف وتكسير الأدوات الكهربائية ومصادرة الكثير منها وقطع الأسلاك وسكب مواد سائلة على ملابس الأسرى والقاء أغطية ومخدات على الأرض المبللة".

كما تفاجأ الأسرى بتعليق صورة لما يسمى وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير في غرفة رقم 64، مشيرين الى أن الهدف منها هو استفرار الأسرى وإيصال رسالة لهم وارضاء النفسية المريضة لهذا الوزير المتطرف. 

وأكد إعلام الأسرى أن الحملة التي شنتها إدارة السجون لا تدلل على إجراء تفتيش روتيني فقط وانما تهدف الى الانتقام من الأسرى، مبينًا أن التخريب الذي حدث في قسم 12 لم يشهده الأسرى منذ سنوات طويلة.

وشدد، أن على المؤسسات الحقوقية واجب لحماية الأسرى من هذا العدوان المتصاعد وفضح ممارسات الشاباص وإدارة السجون المخالفة للقانون الدولي.

#الاسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

مصدر رفيع : إسرائيل ترفض شرطين سعوديين لاتفاق تطبيع علاقات

بالفيديو: اشتية يتحدث عن ملف المصالحة والوضع الاقتصادي ومستقبل الصراع مع الاحتلال..

محدث: 5 شهداء فلسطينيين وجرحى من الجبهة الشعبية في لبنان واسرائيل تنفي

النائب العام بغزة يتوعد هؤلاء بالضرب بيد من حديد

مستوطنون يهاجمون الجيش الإسرائيلي لعجزه عن وقف عمليات المقاومة

الزراعة بغزة تصدر تنويها بشأن حيوان الفقمة

أثناء لقاء سرّي بين المخابرات الإيطالية والموساد.. الكشف عن كواليس حادثة انقلاب القارب وخطأ القبطان الكبير

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-31_20-37-36

تحقيق يكشف تآمر اللوبي الصهيوني وواشنطن على كوربين

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر حزيران 2023

JmXg3

زوجة الأسير دقة: مماطلة الافراج عن وليد يعني الإصرار على قتله

6a754cf3-e0f0-4d61-b8d0-ce90a7a95208

رسالة “هامة” من الرئيس عباس إلى نظيره الجزائري

photo_2023-05-31_16-17-34

"إسرائيل" تشكر المجر على موقفها الحازم ضد السلطة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية