اللجنة التنفيذية: عقد اجتماع مع لازاريني الشهر المقبل لانهاء أزمة إضراب موظفي وكالة الغوث

رام الله/سما/

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا لها في رام الله، اليوم الأربعاء، والتقت خلاله ممثلي اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، استكمالا للاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس في مخيم الجلزون.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل حل أزمة الإضراب المستمرة منذ 110 أيام.

وقالت اللجنة التنفيذية، إنها والقيادة الفلسطينية تقف مع مطالب العاملين في وكالة الغوث، وتدعم مطالبهم العادلة والمشروعة، وتخشى أن يؤدي استمرار الاضراب وعدم تقديم الخدمات إلى أبناء شعبنا في المخيمات، إلى انهيار منظمومة التعليم والصحة.

وأكد أعضاء التنفيذية رفضهم تحميل أبناء شعبنا في المخيمات تبعات الاضراب، وسيتم عقد اجتماع مع المفوض العام للأمم المتحده لإغاثة وتشغيل اللاجئين فيليب لازارديني في السابع من الشهر المقبل، لإنهاء الأزمة.

وشددت اللجنة على أنها لن تسمح بأن تبقى الحالة المزرية في المخيمات إلى فترة أطول من ذلك، لأن معاناة اللاجئين تفاقمت، مضيفة أنها قررت أن تضع مسؤوليتها في إطار المسؤولية المباشرة لمنظمة التحرير ولجنتها التنفيذية لأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لذلك فهي في حالة انعقاد مستمر حتى انهاء الأزمة.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد شكلت لجنة بمشاركة ثمانية من أعضائها، لمتابعة الحوار مع كافة الأطراف المعنية، وصولا إلى حل الازمة.

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