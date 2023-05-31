توقيع اتفاقية بقيمة 2.7 مليون دولار بين سلطة المياه والممثلية النمساوية

رام الله/سما/

وقّع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ومدير الممثلية النمساوية في فلسطين ليسترد فاين، الاتفاقية المالية الخاصة ببرنامج الدعم المؤسسي، والممول من الحكومة النمساوية بقيمة مالية تصل إلى 2.7 مليون يورو، وتمتد على مدار ثلاث سنوات.

ويهدف مشروع برنامج الدعم المؤسسي إلى تطوير كفاءة إدارات سلطة المياه ورفعها، استنادا إلى قانون المياه 2014، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية في مجالات: التخطيط الإستراتيجي، وصياغة السياسات، والتنسيق، والمراقبة، وإعداد التقارير، إضافة إلى حشد الموارد المالية.

ويعمل البرنامج على وضع "إطار مؤسسي فعال لتحسين الأمن المائي والإدارة المستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين من خلال التنمية الإنسانية".

وتتطلع سلطة المياه من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق جملة من النتائج أهمها: التطوير التنظيمي الذي يتضمن العمل على الأنظمة الداخلية والعمليات والمسؤوليات في إدارات سلطة المياه المستهدفة، والتنسيق القطاعي لبرامج ترابط المياه والطاقة والزراعة الذي تقوده سلطة المياه، إلى جانب الترابط بين التنمية والسلام، ما يساهم في الاستخدام الفعال للموارد وتنسيق العمل مع القطاعات المختلفة.

وينعكس البرنامج في نتائجه على عملية إصلاح قطاع المياه التي تقودها سلطة المياه، والهادفة إلى تنظيم العمل في هذا القطاع الحيوي وتطويره، والتنسيق الفعال مع الشركاء، من خلال الخطط والبرامج الداعمة، إلى جانب التخطيط الإستراتيجي ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها.

وأشاد غنيم بدعم حكومة النمسا لقطاع المياه، من خلال البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها على الأرض، خلال الأعوام العشرة الماضية، والتعاون المستقبلي بدءا من هذا البرنامج الجديد، مرورا بمشاريع إضافية أخرى تساهم في تطوير قطاع المياه.

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