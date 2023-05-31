اشتية يلتقي أبو الغيط ويبحث معه إعادة إحياء مبادرة السلام العربية

القاهرة/سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية، القاهرة، الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

جاء ذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، ووكيل وزارة المالية فريد غنام.

وبحث رئيس الوزراء مع الأمين العام المنحنيات المستقبلية للقضية الفلسطينية والقضايا المتعلقة باعتراف الدول الأوروبية والعالم بدولة فلسطين، وكذلك إعادة إحياء مبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود العربية لدعم فلسطين في كافة المحافل الدولية.

وقال اشتية إن "هناك تحديات كبرى تواجهها أمتنا العربية وقضيتنا الفلسطينية في ظل متغيرات إقليمية أصبحت واضحة الملامح، لذلك نريد لأمتنا دائما أن تبقى حاضرة في المشهد الدولي، ضمن إطار تشابك المصالح بين الأمة العربية ودول العالم، تكون فيه القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية لتكون دائما في مقدمة المشهد العربي".

وأطلع رئيس الوزراء، أبو الغيط على آخر المستجدات السياسية، واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، من خلال عمليات القتل والاقتحامات ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان والقرصنة من اموالنا، إضافة الى ذلك نتائج الزيارة الرسمية لجمهورية مصر.

وثمن اشتية جهود الأمين العام وجامعة الدول العربية في دعم فلسطين وحقوق شعبنا المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، وتعزيز حضورها الدائم في المشهد العربي والدولي بكامل تفاصيله.