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أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الاسبوعية

الأربعاء 31 مايو 2023 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الاسبوعية



غزة/سما/

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، واطلعت اللجنة على تقرير مفصل حول استعدادات المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلبة، وتمنت التوفيق والنجاح لجميع الطلبة المتقدمين للامتحان هذا العام.


وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشؤون الإدارية والبنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.


وقررت اللجنة ما يلي:
إقرار توزيع الاحداثيات الوظيفية لوزارة الداخلية والأمن الوطني.


إبرام عقود خبراء مع مجموعة من الأطباء الاخصائيين، لتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


اعتماد الإطار المرجعي المعدل لإشغال المواقع الإشرافية للفئتين الأولى والثانية.


الموافقة على مقترح وزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير إدارة خدمات ومرافق شارع صلاح الدين.


المصادقة على خطة العمل المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية حول قرار الإيقاف الجزئي لخدمات برنامج الأغذية العالمي.


المصادقة على خطة إجراءات وزارة التربية والتعليم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.


تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتحضير للإفراج عن بعض النزلاء قبل عيد الأضحى المبارك.


تشكيل لجنة حكومية وأهلية لدحض تقارير وادعاءات الاحتلال فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية في قطاع غزة.


تخصيص قطعة أرض لصالح وكالة الغوث لإنشاء مدرسة بمنطقة المشتل.

#غزة

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