جيش الاحتلال يجري مناورة بحرية قرب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجراء مناورة بحرية، مساء اليوم الأربعاء، قرب الحدود مع لبنان، وأن أصداء انفجارات ستدوي في المنطقة.



وقال جيش الاحتلال، في بيان: "ستجري مساء اليوم مناورة عسكرية في المنطقة البحرية شمال البلاد، ستطلق خلالها قنابل ضوئية وتسمع أصداء انفجارات في منطقة كيبوتس روش هنيكرا وموشاف ليمان"، على الحدود اللبنانية.



وأضاف: "تم التخطيط للتمرين كجزء من خطة التدريب لعام 2023".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استشهاد 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية، على الحدود اللبنانية السورية.



ويتزامن ذلك مع إطلاق الاحتلال مناورة عسكرية تحت اسم "القبضة الساحقة"، لمدة أسبوعين كاملين، ويُفترض أن تحاكي القتال المتعدد الجبهات جوا وبحرا وبرا.