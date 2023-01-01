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"إسرائيل"تحذر من التفوق العسكري السعودي

الأربعاء 31 مايو 2023 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل"تحذر من التفوق العسكري السعودي



القدس المحتلة/سما/

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن إسرائيل "في حالة ضبابية" بشأن أي تقدم دبلوماسي محتمل مع الرياض.

ونقل موقع i24 news عن هنغبي قوله: "أكشف عن هذا لأكون واضحا في إطار الضبابية الموجود لدينا". وتابع: "لسنا على علم في الوقت الحالي بما يحدث في المحادثات السعودية الأمريكية".

ورأى أن "أي أسلحة أمريكية جديدة للرياض يجب أن تمتثل لالتزام واشنطن بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة"، مؤكدا أنه "عندما يصبح الموضوع ذا صلة بأمن إسرائيل، فإن الأمريكيين بالتأكيد لن يحرزوا تقدما دون اتصالات وثيقة مع الحكومة الإسرائيلية".

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