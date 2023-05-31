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حماس: تحويل الاحتلال قلعة القدس لما يُسمّى "متحف قلعة داوود" إجراءٌ باطل

الأربعاء 31 مايو 2023 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تحويل الاحتلال قلعة القدس لما يُسمّى "متحف قلعة داوود" إجراءٌ باطل



غزة/سما/

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن إقدام سلطات الاحتلال على تحويل قلعة القدس التاريخية إلى ما يسمى "متحف قلعة داوود" في البلدة القديمة للقدس المحتلة يعتبر إجراءً باطل ليس له شرعية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي " يأتي ذلك في سياق سعي الاحتلال المحموم لتغيير معالم وهوية القدس التي ستبقى عربية إسلامية"، مؤكدة أن قلعة القدس ومسجدها جزء لا يتجزأ من الأوقاف والمعالم التاريخية الإسلامية لمدينة القدس وشاهداً على عروبتها وإسلاميتها

ودعت المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو على وجه التحديد إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الصهاينة عن محاولاتهم لتزوير الحقائق التاريخية والقيام بما يلزم لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من عبث الغزاة الصهاينة في المدينة المقدّسة.

#حماس

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