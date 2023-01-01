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حماس تدين بشدة تنظيم الاحتلال مسيرة للـ"الشواذ" في القدس

الأربعاء 31 مايو 2023 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين بشدة تنظيم الاحتلال مسيرة للـ"الشواذ" في القدس



القدس المحتلة/سما/

دانت حركة "حماس" بشدة سماح سلطات الاحتلال الفاشي بتنظيم مسيرة استفزازية لـ"الشواذ" والتي من المقرر لها أن تجوب شوارع القدس المحتلة يوم الخميس، وكذلك السماح بتنظيم حفل استيطاني تهويدي يوم الجمعة في منطقة القصور الأموية قرب المسجد الأقصى المبارك، في محاولة صهيونية رامية لتغيير هوية المدينة المقدّسة.

ودعا الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، الأربعاء جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط إلى التصدي لتلك الإجراءات دفاعاً عن عروبة القدس وإسلامية المسجد الأقصى.

 وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإدانة تلك الانتهاكات والضغط على الاحتلال في المحافل الدولية لوقفها، ولتعزيز مقاطعة الاحتلال على الصعد كافّة.

#حماس

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