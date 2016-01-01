الرباط: عورتاني يبحث مع نظيره المغربي ملفات التعاون المشترك

الرباط/سما/

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المملكة المغربية شكيب بنموسى، ملفات التعاون المشترك، وتبادل الرؤى والخبرات بين البلدين.

وأوضح الوزير عورتاني أن هذه الزيارة للملكة المغربية تأتي للتشاور وتبادل الرؤى حول العديد من الأمور، مؤكداً اعتزاز فلسطين الدائم وتقديرها للمغرب الشقيق.

كما أطلع الوزير عورتاني، نظيره المغربي، على واقع التعليم في فلسطين، والتحديات التي يجابهها نتيجة انتهاكات الاحتلال، والضغوطات التي يتعرض لها هذا القطاع الحيوي في استهداف ممنهج تحريضي على المنهاج الدراسي الذي يحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى الانتهاكات بحق الطلبة والمدارس؛ خاصة في مدينة القدس، كما استعرض الوزير تدابير الوزارة وخططها في سياق تطوير المنظومة التعليمية وفق رؤى واضحة.

بدوره، أكد الوزير بنموسى دعم المملكة المغربية ومساندتها لفلسطين خاصة في المجال التعليمي، معرباً عن تطلعه إلى تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين الشقيقين في عام 2016، وتعزيز التعاون والشراكة وتبادل النشاطات في المجال التعليمي بين المملكة المغربية ودولة فلسطين.

وحضر اللقاء من الجانب المغربي؛ مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية عزيز نحية، ومن الجانب الفلسطيني؛ سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، وأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والعلوم والثقافة دواس دواس، والمكلف بالتعاون الثنائي وملف التعليم بسفارة دولة فلسطين بالرباط محمد قديح.