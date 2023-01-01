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الجامعة العربية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال مقاطعة بضائع المستوطنات

الأربعاء 31 مايو 2023 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال مقاطعة بضائع المستوطنات



القاهرة/سما/

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقرار الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال (ETUC)، مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية،

كما رحبت بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير تنظيمية، تمنع الهيئات القانونية التابعة للاتحاد من استيراد منتجات المستوطنات، أو التصدير إليها، أو مساعدة وتسهيل دخول تلك المنتجات إلى السوق الأوروبية، بما يتوافق مع معاهدات الاتحاد، وامتثالا للقانون الدولي.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في بيان، اليوم الأربعاء، أهمية هذا القرار الذي يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، داعيا الشركات العالمية إلى تجنب المعاملات المباشرة أو غير المباشرة مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا أبو علي المؤسسات المالية والشركات المتورطة في الاستيطان الإسرائيلي، إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي، والتوقف الفوري عن التعامل مع المستوطنات غير القانونية.

وأشاد بمواقف كل المنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات الطلابية والشركات الدولية التي وقفت إلى جانب النضال الفلسطيني المستمر، وانتصرت للعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني رفضًا للاستيطان والمشروعات الاستعمارية الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

#الجامعة العربية

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