فلسطين توقع اتفاقية جديدة مع مصر

القاهرة/سما/

وقّع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، بروتوكول مشاورات سياسية بين الوزارتين، وذلك على هامش مباحثات موسعة عُقدت في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة رئيس وزراء دولة فلسطين محمد أشتية، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وجاءت الإتفاقية الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والمصري، ورغبة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتنميتها في المجالات كافة، إذ تم التوافق على استمرار المشاورات المنتظمة بينهما على مستوى كبار الدبلوماسيين لمناقشة سبل توسيع التعاون وتعميقها، لتنمية العلاقات الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.