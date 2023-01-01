  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العمادي يحدد موعد صرف المنحة القطرية في غزة

الأربعاء 31 مايو 2023 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يحدد موعد صرف المنحة القطرية في غزة



غزة/سما/

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تواصل الجهود والترتيبات اللازمة لصرف المنحة النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأعلن السفير العمادي أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم بنفس الآلية من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

#غزة #موعد صرف المنحة القطرية #العمادي #قطر #السفير محمد العمادي

الأكثر قراءة اليوم

مصدر رفيع : إسرائيل ترفض شرطين سعوديين لاتفاق تطبيع علاقات

جيش الاحتلال: عملية طولكرم "خطيرة ومختلفة" (فيديو)

محدث: 5 شهداء فلسطينيين وجرحى من الجبهة الشعبية في لبنان واسرائيل تنفي

فيديو: تفاصيل جديدة عن عملية "حرميش"

اشتية يبحث مع رئيس المخابرات المصرية سبل تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة

تخوف إسرائيلي من مواجهة شاملة: الحرب مع حزب الله ليست لعبة أطفال والأفضل أن تبقى إيران حافة نووية

بعد عملية طولكرم.. نتنياهو وبن غفير يتوعدان

الأخبار الرئيسية

20230531120206

"إسرائيل" تخطط لفرض قوانين بيئية على الضفة

iDhox

هآرتس تهاجم حكومة نتنياهو: "خطة حومش للخراب"

947x500-zZ9M9

هنية يتلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة لبحث هذه الملفات..

النيابة-العامة

النائب العام بغزة يتوعد هؤلاء بالضرب بيد من حديد

أبو هولي: الوضع المالي للاونروا خطير جدا ولم تحصل الا على 300 مليون $ حتى الان من ميزانيتها..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية