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افتتاح مشاريع تنموية وتطويرية في محافظة جنين

الأربعاء 31 مايو 2023 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح مشاريع تنموية وتطويرية في محافظة جنين



جنين/سما/

 احتفل اليوم الأربعاء، عدد من المشاريع التنموية والتطويرية في هيئات محلية مختلفة في محافظة جنين.

وشملت المشاريع: افتتاح مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في بلدة الزبابدة، وتعبيد طرق داخلية وتأهيلها في بلدات: رابا، والمغير، والمطلة، وأم التوت، وزبدة الجديدة، ونزلة الشيخ زيد، وبير الباشا، وفحمة الجديدة، كذلك إنشاء شبكة توزيع مياه في عابا الشرقية، ومشروع إنشاء خط ناقل للمياه في أم دار، إضافة إلى الاطلاع على مشروع تعبيد طرق داخلية ورابطة في يعبد.

وفي كلمته، قال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، إن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين واقع الطرق، والكهرباء، والمياه، والتسهيل على المواطنين، مشيدا بالمساهمة والشراكة الحقيقية بين وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات والبنك الإسلامي للتنمية، وأثر ذلك في تنفيذ هذه المشاريع.

من جهته، أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أن الوزارة ستقوم بجهدها من خلال الشراكة مع الوزارات والقطاعات كافة، لتطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أن افتتاح مثل هذه المشاريع يأتي استكمالا لسلسلة المشاريع التي تنفذها الوزارة لصالح الهيئات المحلية، في إطار تعزيز دورها، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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#جنين

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